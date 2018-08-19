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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:01 م
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محافظ دمياط يعلن عن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنفذ بيع السلع الاستهلاكيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:00 م
محافظ دمياط يعلن عن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنفذ بيع السلع الاستهلاكيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنفذ بيع السلع الاستهلاكية المجاور لديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين ولضمان توافر تلك السلع خلال فترة عيد الاضحى المبارك
 
وخلال زيارته صباح اليوم للمنفذ تأكد المحافظ من توافر جميع  السلع الاساسية بالمنفذ ومن التزام البائعين بالاسعار المحددة ، كما استمع لعدد من شكاوى المواطنين حيث وجه للجهات المعنية ببحثها والعمل على حلها فورا
 
ومن ناحية أخرى قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بجولة تفقدية صباح اليوم للتأكد من توافر السلع الأساسية خلال فترة عيد الاضحى المبارك وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين ، حيث تابع خلال الجولة  عملية البيع بمنفذ بيع اللحوم البلدية المجاور لديوان عام المحافظة للتأكد من التزام البائعين بالسعر المقرر 98 جنيها للكيلو
واكد المحافظ قيام مديريتى الطب البيطرى والصحة بالاشراف المستمر على المنفذ للتأكد من جودة اللحوم المقدمة و توافرها للمواطنين.
 
 

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