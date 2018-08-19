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الأحد، 19 أغسطس 2018 02:57 م
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محافظ دمياط يعفى مدير مستشفى كفر البطيخ من منصبه بعد إصابة 40 طفلا بالصفراء

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:33 م
محافظ دمياط يعفى مدير مستشفى كفر البطيخ من منصبه بعد إصابة 40 طفلا بالصفراء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط
دمياط عبده عبد الباري
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شهدت قرى مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط حالة من القلق عقب إصابة 40 طفلا بمرض الصفراء واحتجازهم بمستشفى كفر البطيخ المركزي. 
 
وكان الأهالي قد اشتكوا من إصابة الأطفال بمرض الصفرة بسبب تلوث مياه الشرب وهو ما ثبت خطأه عقب قيام شركة مياه الشرب بعمل تحاليل بعد سحب عينات من مياه الشرب أثبتت نتائج التحاليل سلامة مياه الشرب. 
 
وأكدت التحاليل التي تم عملها للأطفال إصابتهم بمرض الصفراء وتم احتجازهم بمستشفى كفر البطيخ لتلقي العلاج . 
 
ومن جانبه قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إعفاء مدير مستشفى كفر البطيخ بدمياط من منصبه، بعد ثبوت تغيبه عن العمل هو ومجموعة من الأطباء بالمستشفى.
 
وكان اللواء ممدوح السكرتير المساعد لمحافظة دمياط، قد أجرى جولة مرورية مفاجئة على المستشفى، وتبين غياب عدد من الأطباء، وتبين تغيب مدير المستشفى، وتم إخطار محافظ دمياط، وقرر إعفاء مدير المستشفى من منصبه.
 
 
 
 

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