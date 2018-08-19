محافظ البحر الأحمر يتفقد مدينة الحرفيين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأحد، مدينة الحرفيين شمال الغردقة، وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التى تمت بعملية الإنشاءات بالمشروع، وأيضاً تفقد المحلات التجارية بالمنطقة.

وطالب محافظ البحر الأحمر خلال الجولة مسئولو هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة الحرفيين، والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وذلك فى إطار خطة التنمية والتطوير التى تقوم بها محافظة البحر الأحمر لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة من داخل الكتلة السكنية.

وأكد عبد الله خلال الجولة بأن هذا المشروع يساهم فى توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية، ونقل الورش الصناعية.

وأضاف عبد الله بأن مدينة الحرفيين تتضمن 16 كافتريا، مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات، كما يوجد 16 محل تجارى " سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجارى ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى كمخبز ومكتب بريد ومحطة رفع ومحولات كهرباء.

وشدد محافظ البحر الأحمر خلال جولته على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع وضرورة تركيب الإنترلوك أمام المحلات التجارية والورش، كما شدد على سرعة الانتهاء من المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه المحلات تعتبر قلب المنطقة لما تمثله من قيمة شرائية سوف تكون متوفرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذه المحلات ستساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف.

ويذكر أن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة، تقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.