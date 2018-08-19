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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:26 م
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محافظ الإسماعيلية: فحص ومعاينة طلبات تقين أراضى الدولة حتى 27 سبتمبر

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:26 م
محافظ الإسماعيلية: فحص ومعاينة طلبات تقين أراضى الدولة حتى 27 سبتمبر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم موافقة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على الاستجابة للطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنيين الأوضاع للأراضى إلى يوم 27 سبتمبر القادم، بدلاً من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمى الطلبات فرصة أخرى للسداد، وفى حالة عد الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.

وذلك فى سبيل التسهيل على المواطنين طالبى التقنين، كما أكد على ضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع، وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور "جوجل"، مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة فى حالة اللجؤ لهذا الأسلوب، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه فى الوقت نفسه أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، على عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدى وإنما ستواجهها بقوة وحسم .

 

 


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