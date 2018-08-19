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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:06 م
خالد صلاح
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خلال اجتماع لضبط الأسواق وخفض الاسعار..

محافظ أسوان: فتح منافذ جديدة بالمناطق النائية لبيع السلع للمواطنين ورصد اسعار المنتجات بالاسواق

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:44 م
محافظ أسوان: فتح منافذ جديدة بالمناطق النائية لبيع السلع للمواطنين ورصد اسعار المنتجات بالاسواق جانب من الاجتماع
أسوان ندى سليم
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عقد اللواء مجدي حجازى محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الإقليمى للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار بحضور السكرتير العام المساعد ،لمناقشة التوازن المطلوب فى أسعار السلع وتوافرها بجودة عالية، ومدي مساهمة المنافذ الثابتة والمتحركة للقوات المسلحة بشعار "تحيا مصر" وأيضاً الشرطة بحملة " كلنا واحد" في طرح السلع الغذائية والإستراتيجية والأساسية بأسعار تنافسية، فضلا عن ما تم طرحه منها فى المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة، فضلاً عن ما قامت به المؤسسات الخيرية مثل الأورمان ومصر الخير من ضخ بعض هذه السلع فى القرى والنجوع والمناطق النائية. 
 
كما وجه حجازى، خلال الاجتماع، رؤساء المدن والمراكز ومديرى الجهات المختصة بفتح منافذ أخرى فى القرى البعيدة والمناطق النائية، لضخ المزيد من السلع الغذائية للمواطنين مع تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد لطرح المنتجات بأسعار أقل من الأسواق المحلية فى هذه المناطق، بعد نجاح تنظيمها فى بعض القرى خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى ضرورة إستمرار مرور أعضاء اللجان الفرعية على الأسواق بشكل يومى لتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ، بجانب الإهتمام بتوعية المواطنين والإعلان لهم عن هذه المنافذ فى وسائل الإعلام المختلفة وأيضاً من خلال المجتمع المدنى والرائدات الريفيات لمواجهة محاولات التشكيك والتأكيد على جودة السلع المطروحة بها والتى تخضع لرقابة مشددة بأكثر من جهة . 
 
وطالب المحافظ بإجراء قياس لمعدلات أسعار السلع بواسطة الغرفة التجارية لتحليل المؤشرات وإتخاذ الإجراءات اللازمة والحلول العاجلة فى حالة إرتفاعها عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن كميات السلع الغذائية التى تم طرحها فى الأسواق من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية وأيضاً المنافذ الثابتة والمتحركة التى تم من خلالها توزيع هذه السلع للتعرف على مدى حاجة الأسواق لكميات إضافية من عدمه .     
 
واستعرض نتائج الحملات الدورية التى تمت فى الأسواق من رفع للإشغالات وضبط لمنتجات منتهية الصلاحية، وأيضاً التسهيلات التى قدمتها الوحدات المحلية لفتح منافذ لبيع الأسماك فى الأحياء والمدن لتوفير المنتج السمكى للمستهلك بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية، وهو الذى يتوازى مع الإستعدادات لإفتتاح معارض أهلاً بالمدارس لتوفير الزى والمستلزمات المدرسية.
 
فضلا عن قيام مديريتى الزراعة والتموين  ببيع الخراف الحية بسعر 65 جنية بالوزن القائم ، بجانب بيع اللحوم السودانية المذبوحة محلياً بسعر 85 جنية وذلك لتوفير الكميات الكافية من اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحى.

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