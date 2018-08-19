مجمع البحوث الإسلامية يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى المبارك

كتب لؤى على

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المصريين قيادة وشعبًا والمسلمين في مختلف دول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن العيد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، وصلة الأرحام، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسعة عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، بمواساتهم ونشر روح التكامل الاجتماعي بينهم.

أضاف الأمين العام أن العيد يُعد فرصة عظيمة للأغنياء والقادرين للبذل والعطاء وإطعام الطعام والبحث عن المحتاجين وتقديم أوجه المساعدة لهم، لأن ذلك يُجسّد المعاني الإنسانية للدين الذي يركز على المشاعر الإنسانية والإحساس بالفقراء والمساكين ومواساتهم وإشعارهم بقيمتهم، وباهتمام المجتمع بهم.