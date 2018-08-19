video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجمع البحوث الإسلامية يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى المبارك

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:58 م
مجمع البحوث الإسلامية يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بـ عيد الأضحى المبارك الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المصريين قيادة وشعبًا والمسلمين في مختلف دول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن العيد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، وصلة الأرحام، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسعة عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، بمواساتهم ونشر روح التكامل الاجتماعي بينهم.
أضاف الأمين العام أن العيد يُعد فرصة عظيمة للأغنياء والقادرين للبذل والعطاء وإطعام الطعام والبحث عن المحتاجين وتقديم أوجه المساعدة لهم، لأن ذلك يُجسّد المعاني الإنسانية للدين الذي يركز على المشاعر الإنسانية والإحساس بالفقراء والمساكين ومواساتهم وإشعارهم بقيمتهم، وباهتمام المجتمع بهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لـ"اليوم السابع":الأزهر مسئول عن الدعوة.. والإفتاء جزء لا يتجزأ من رسالته.. زواج القاصرات جريمة.. ونعد حاليا مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب لتجريمه

محيى الدين عفيفى: أمن واستقرار المجتمعات يتطلب تكييفا فقهيا تفرضه المتغيرات

محيى الدين عفيفى: مؤتمر "المواطنة" رسالة لمن يحاولون تمزيق النسيج الوطنى

عيد الاضحى

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة