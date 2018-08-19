مجلس إدارة "الحديد والصلب" يلغى مناقصة تطوير الشركة

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.

وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، عن موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.