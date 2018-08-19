مباحث القليوبية تكشف لغز العثور على بقال مصاب ومكبل فى الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على بقال موثق الأيدى والأرجل به عدة إصابات فى مدينة الخصوص، حيث تبين أن الواقعة مختلقة وغير صحيحة، وأن البقال اختلق تلك الواقعة، لقيامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على أموال بغرض شراء قطعة أثرية من أحد الأشخاص المقيم بالشرقية.

وكان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تلقى بلاغا بالعثور على صاحب محل بقالة تموين موثق اليدين والقدمين ومصاب بجروح قطعية متفرقة فى أحد المنازل بمدينة الخصوص، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أنه بسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء تواجده بالمحل فوجىء بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدى عليه بواسطة أسلحة بيضاء وتوثيقة والاستيلاء على مبلغ 40 ألف جنيهاً و60 بطاقة تموينية وفروا هاربين، واتهم شخص "محدد" لخلافات مالية بينهما.

وتوصل فريق البحث الجنائى، إلى أن المجنى عليه اختلق تلك لواقعة لتحصله على مبالغ مالية من بعض الأشخاص من بينهم المشكو فى حقه لشراء قطع أثرية من أحد الأشخاص "مقيم بالشرقية"، وقيام الأخير بالاستيلاء على المبالغ منه، وبمواجهته اعترف باختلاقه للواقعة ليهرب من مطالبة المواطنين له بالأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.