ماذا فعلت وزارة الشئون البلدية لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن؟

كتب محمد رضا

كثفت وزارة الشئون البلدية والقروية فى المملكة العربية السعودية، من مجهوداتها لتجهيز المشاعر المقدسة لتكون فى أفضل حال لاستقبال ضيوف الرحمن، وخصصت الوزارة 39000 حاوية نفايات، كما حشدت 7386 كادر بشرى، للقيام بأعمال تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت أن إجمالى حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، الموافق 8 ذى الحجة 1439هـ، قد بلغ (1.936.154) حاجًا، وقالت الهيئة العامة للإحصاء، سيتم الإعلان النهائى لإجمالى حجاج الداخل والخارج لموسم حج 1439هـ، مساء يوم عرفة.



أعمال تهيئة المشاعر المقدسة