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الأحد، 19 أغسطس 2018 04:45 م
خالد صلاح
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مؤسسة أبو العينين توزع 80 ألف طن لحوم على الأيتام ومحدودى الدخل ودور الرعاية

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:14 م
مؤسسة أبو العينين توزع 80 ألف طن لحوم على الأيتام ومحدودى الدخل ودور الرعاية أبو العينين
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أقدمت مؤسسة أبو العينين الخيرية، احتفالا بعيد الأضحى على توزيع 80 ألف طن من اللحوم على المواطنين من محافظة الجيزة من ذوى الدخول المحدودة والأيتام والمستشفيات والمسنين ولجمعيات المجتمع المدنى، كما تم شحن الذبائح وتوزيعها على المحافظات الجمهورية ابتهاجا بهذه المناسبة الدينة السعيدة لإحياء التكافل الاجتماعى بين أبناء الشعب المصرى.

 

ويأتى ذلك بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة محمد أبو العينين، ورئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا جروب، والذى وجه بضرورة إدخال البهجة والسرور على جميع المواطنين وأن تستمر المؤسسة فى أداء دورها الخيرى لخدمة كافة المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدات العينية والمادية والخيرية هذه الأيام المباركة.

 

وقال مسئولون فى المؤسسة إن المؤسسة تشارك أبناء الجيزة والمحافظات الأخرى جميع المناسبات، وتقدم المساعدات للجميع حتى يصل المواطن للحصول حياة كريمة، فيما تقدم الأهالى بالشكر لرجل الأعمال محمد أبو العينين وسمية أبو العينين التى لم تدخر جهدا فى خدمة الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين.

 

 


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