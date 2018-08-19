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لمربى الماشية.. تعرف على 6 طرق للتعامل مع الأبقار فى حالة ظهور الجلد العقدى

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:00 ص
لمربى الماشية.. تعرف على 6 طرق للتعامل مع الأبقار فى حالة ظهور الجلد العقدى الجلد العقدى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، حزمة من الإجراءات أعلنت عنها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لتحصين الأبقار من مرض الجلد العقدى والحفاظ على الثروة الحيوانية.. وهى كالآتى..

 

1- رش الحيوانات بالمطهرات وسوائل ملطفة للجلد.

2-استخدام الفيتامينات ورافعات المناعة لزيادة حيوية ومقاومة الحيوانات المصابة.

3-استخدام مضادات حيوية لتجنب مضاعفات العدوى الثانوية بالبكتريا.

4- استخدام مضادات الالتهاب وخافضات الحرارة للتحكم بدرجة الحرارة المرتفعة.

5- ضرورة إعطاء العلائق عالية القيمة وسهلة الهضم للحيوانات المصابة.

6- عزل الحيوانات المصابة بحظائر نظيفة خالية من المخلفات الحيوانية وجيدة التهوية على أن تكون النوافذ مجهزة بسلك مانع للناموس والحشرات.


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الجلد العقدى

الماشية المصابة

الخدمات البيطرية

الطب الوقائى




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