لمربى الماشية.. تعرف على 6 طرق للتعامل مع الأبقار فى حالة ظهور الجلد العقدى

ينشر "اليوم السابع"، حزمة من الإجراءات أعلنت عنها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لتحصين الأبقار من مرض الجلد العقدى والحفاظ على الثروة الحيوانية.. وهى كالآتى..