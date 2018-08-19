لمربى الماشية.. تعرف على 6 طرق للتعامل مع الأبقار فى حالة ظهور الجلد العقدى

ينشر "اليوم السابع"، حزمة من الإجراءات أعلنت عنها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لتحصين الأبقار من مرض الجلد العقدى والحفاظ على الثروة الحيوانية.. وهى كالآتى..
1- رش الحيوانات بالمطهرات وسوائل ملطفة للجلد.
2-استخدام الفيتامينات ورافعات المناعة لزيادة حيوية ومقاومة الحيوانات المصابة.
3-استخدام مضادات حيوية لتجنب مضاعفات العدوى الثانوية بالبكتريا.
4- استخدام مضادات الالتهاب وخافضات الحرارة للتحكم بدرجة الحرارة المرتفعة.
5- ضرورة إعطاء العلائق عالية القيمة وسهلة الهضم للحيوانات المصابة.
6- عزل الحيوانات المصابة بحظائر نظيفة خالية من المخلفات الحيوانية وجيدة التهوية على أن تكون النوافذ مجهزة بسلك مانع للناموس والحشرات.
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