للمرة الأولى.. منتجات مشروعات الشباب المصرى بمعرض "ميلانو" الإيطالى

كتب إسلام السعيد

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى معرض ميلانو بإيطاليا في الفترة من 1 لـ9 ديسمبر، في مبادرة جديدة لتسويق منتجات مشروعات الشباب بالأسواق الأوربية، والذى يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية على مستوى أوروبا، حيث يشارك فيه هذا العام 3200 مؤسسة من مائة دولة ووصل عدد زواره العام الماضي إلي 2.5 مليون زائر .

ويشارك الجهاز بجناح كبير يضم عدد من المشروعات المتميزة في الصناعات التراثية والفنية ( كليم يدوى – تللى – مفروشات اخميم – عرائس خشبية من التراث المصرى - منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حجازة - تابلوهات).

وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز علي تنفيذ مبادرات تهدف إلى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال المشاركة في كبرى المعارض المحلية والدولية أو إقامة معارض متخصصة بما يتيح لأصحاب المشروعات فرص للبيع المباشر للجمهور أو لتنفيذ تعاقدات داخلية وخارجية تساعدهم علي تطوير مشروعاتهم واستمرارها.

وأشارت إلي أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذا المعرض الدولي الهام الذي يقام سنويا في مدينة ميلانو بإيطاليا يأتي بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الأوروبية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.

وأكدت جامع اهتمام جهاز تنمية المشروعات بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمان نجاحها واستمرارها ومن أهمها التدريب الفني والإداري والدعم التسويقي.

وأوضحت أنه خلال العام الماضى تم المشاركة في العديد من المعارض الخارجية منها المعرض المصرى البحريني المشترك الأول والثاني بالعاصمة البحرينية (المنامة) ومعرض الصين بمدينة "جوانزو" ومعرض السفارات والهيئات الدبلوماسية بالأردن بالإضافة إلي إقامة 147 معرضا اشترك فيها 2685 عارض بإجمالي مبيعات وتعاقدات وصلت الي أكثر من 32 مليون جنيه.