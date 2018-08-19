لافروف يناقش الوضع فى الشرق الأوسط مع نظيره اللبنانى فى موسكو غدا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، سيناقش مع نظيره اللبنانى، جبران باسيلى، الوضع فى الشرق الأوسط، غدا الأثنين، فى موسكو.

وجاء فى بيان الخارجية الروسية: "فى محادثات وزراء الخارجية، من المقرر أن تتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الفعلية بالتفصيل، مع التركيز على تطور الوضع فى الشرق الأوسط، وبشكل أساسى فى لبنان وسوريا وما حولهما، بما فى ذلك العمل الشامل الجارى بمبادرة من روسيا لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأشار البيان إلى أنه عند مناقشة العلاقات الثنائية، "سيتم التركيز على تعزيز التنسيق بين مواقف موسكو وبيروت فى الساحة الدولية، والحفاظ على حوار سياسى نشط حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو تدعم باستمرار استقلال لبنان وسلامة أراضيه، ضد التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد والحفاظ على السلام فى البلاد من خلال حوار شامل.

وأضاف البيان أن "موسكو تحذر من أى محاولات لزعزعة استقرار الوضع فى لبنان وتحث جميع القوى السياسية اللبنانية على إظهار درجة عالية من المسؤولية والاستعداد للتسوية فى حل القضايا الملحة على الأجندة الوطنية، بما فى ذلك الإنشاء المبكر لحكومة جديدة فى البلاد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التى أجريت فى مايو".

وأعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاى بورتسيف، وفى وقت سابق، فى اجتماع للتنسيق المشترك بين الإدارات لعودة اللاجئين إلى أراضى سوريا إنه منذ 7 أغسطس ، بدأت مراكز قبول طلبات اللاجئين السوريين الراغبين فى العودة إلى وطنهم فى لبنان.

وفى أعقاب الزيارة إلى بيروت فى 26 يوليو، من المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية سيرغى فيرشينين، اتخذت السفارة الروسية فى لبنان خطوات تهدف إلى التنسيق مع الجانب اللبنانى بشأن المبادرة الروسية لإنشاء مقر عمليات مشترك لحركة اللاجئين إلى سوريا، واتصالات مع الإدارات اللبنانية المتخصصة.