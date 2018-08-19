قيادى عراقى يؤكد استمرار الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر لإعلان حكومة قوية

بغداد /أ ش أ/

أكد القيادى فى تحالف الفتح العراقى محمود الربيعى، أن الحوارات والمباحثات مستمرة بين جميع القوى السياسية بغية تشكيل الكتلة الأكبر لإعلان حكومة خدمية وقوية.

ونفى الربيعى ، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة ، الأنباء التى تحدثت عن اعلان الكتلة الأكبر خلال ساعات ، مؤكدا أن الإعلان بشكل رسمى لن يكون إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.

وأشار إلى أن جميع القوى السياسية تسعى لتشكيل حكومة تلبى رغبات المواطن وتقدم الخدمات له بالشكل الأفضل ، مؤكدا أن الحوارات لم تصل حتى اللحظة الى مرحلة الاعلان الرسمى للكتلة الأكبر.

وكانت وسائل إعلام محلية تناولت أخبارا مفادها أن إعلان الكتلة الأكبر سيكون خلال ساعات بين دولة القانون والفتح وبعض أطراف النصر.