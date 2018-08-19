قومى المرأة ببنى سويف يوزع 525 كيلو لحوم على السيدات المعيلات بالقرى

بنى سويف أيمن لطفى

أكدت نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، على مشاركة الفرع لصندوق تحيا مصر فى توزيع 525 كيلو من اللحوم على السيدات المعيلات والفقيرات فى عدد من قرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة بالهنا والشفا التى أطلقها الصندوق لتوزيع 2000 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت نارمين فى بيان لها أن اللحوم تم توزيعها على السيدات فى قرى "دنديل، كوم أبو خلاد، اشمنت، الرياض، كفر الجزيرة، الحمام بمركز ناصر"، و"تزمنت الغربية، زلطة، الحكامنه، باها، الحلابية بمركز بنى سويف"، والنويرة وكفر أبو شهبه بمركز اهناسيا والضباعنه بمركز ببا، وبنى صالح وصفط العرفا ومنشاة عمرو بمركز الفشن، وعزبة الصفيح بمدينة بنى سويف العاصمة.