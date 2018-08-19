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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:06 م
خالد صلاح
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قومى المرأة ببنى سويف يوزع 525 كيلو لحوم على السيدات المعيلات بالقرى

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:03 م
قومى المرأة ببنى سويف يوزع 525 كيلو لحوم على السيدات المعيلات بالقرى نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أكدت نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، على مشاركة الفرع لصندوق تحيا مصر فى توزيع 525 كيلو من اللحوم على السيدات المعيلات والفقيرات فى عدد من قرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة بالهنا والشفا التى أطلقها الصندوق لتوزيع 2000 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت نارمين فى بيان لها أن اللحوم تم توزيعها على السيدات فى قرى "دنديل، كوم أبو خلاد، اشمنت، الرياض، كفر الجزيرة، الحمام بمركز ناصر"، و"تزمنت الغربية، زلطة، الحكامنه، باها، الحلابية بمركز بنى سويف"، والنويرة وكفر أبو شهبه بمركز اهناسيا والضباعنه بمركز ببا، وبنى صالح وصفط العرفا ومنشاة عمرو بمركز الفشن، وعزبة الصفيح بمدينة بنى سويف العاصمة.


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