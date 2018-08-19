video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات موالية لرئيس أركان سابق تسيطر على مدينة "مركة" الصومالية

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:36 م
قوات موالية لرئيس أركان سابق تسيطر على مدينة "مركة" الصومالية الرئيس الصومالى
مقديشو (أ ش أ)
إضافة تعليق

سيطرت قوات موالية لرئيس أركان الجيش الصومالى السابق، الجنرال عبد الله على عانود، اليوم الأحد، على مدينة مركة الصومالية الواقعة فى إقليم شبيلى السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

ونقلت إذاعة (شابيلى) الصومالية عن السكان المحليين بالمدينة قولهم إن "القوات الموالية للجنرال عانود التى تحولت إلى متمردة بعد أن أقاله الرئيس فرماجو قبل أيام استولت على مدينة مركا".

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقى استعادوا المدينة بالكامل فى عام 2012 من قبضة حركة "الشباب" الصومالية المتمردة عقب هجوم أسفر أيضًا عن تحرير مدن رئيسية أخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العسكرية بـ "بنط" تستعيد بلدة استراتيجية من قبضة متشددين بالصومال

انفجارات بجنوب الصومال تسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة أخرين

الصومال

اخبار الصومال

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مدينه مركه




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة