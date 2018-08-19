قوات موالية لرئيس أركان سابق تسيطر على مدينة "مركة" الصومالية

مقديشو (أ ش أ)

سيطرت قوات موالية لرئيس أركان الجيش الصومالى السابق، الجنرال عبد الله على عانود، اليوم الأحد، على مدينة مركة الصومالية الواقعة فى إقليم شبيلى السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

ونقلت إذاعة (شابيلى) الصومالية عن السكان المحليين بالمدينة قولهم إن "القوات الموالية للجنرال عانود التى تحولت إلى متمردة بعد أن أقاله الرئيس فرماجو قبل أيام استولت على مدينة مركا".

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقى استعادوا المدينة بالكامل فى عام 2012 من قبضة حركة "الشباب" الصومالية المتمردة عقب هجوم أسفر أيضًا عن تحرير مدن رئيسية أخرى.