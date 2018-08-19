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الأحد، 19 أغسطس 2018 12:57 ص
خالد صلاح
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قوات المقاومة اليمنية تواصل تقدمها على مشارف مدينة الحديدة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
قوات المقاومة اليمنية تواصل تقدمها على مشارف مدينة الحديدة المتحدث باسم التحالف العربى
الحديدة (أ ش أ)
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واصلت قوات المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تقدمها على طول الساحل الغربى اليمنى وباتت على مشارف مدينة الحديدة.

وقال مقاتلو المقاومة اليمنية ، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام) ، " نحن الآن قريبون من منطقة الدريهمى التى تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين الذين منعوا سكانها من مغادرتها وقاموا بتلغيم منازلها ومساجدها دون مراعاة لحرمة بيوت الله".

وأوضح أن ميلشيا الحوثى تتعمد زرع المتفجرات واستهداف البنية التحتية المدنية واحتجاز السكان واستخدامهم دروعا بشرية ضمن التكتيكات المنهجية الإجرامية التى تتبعها بشكل متكرر فى جميع المناطق التى تخضع لسيطرتها فى سبيل اخضاع سكانها الأبرياء العزل وإذلالهم.

وأكد أحد مقاتلى المقاومة أن قوات الشرعية اليمنية ستواصل مسيرتها لتحرير اليمن كله بمساندة قوات التحالف العربى ، محذرا من الضرر البالغ الذى يلحقه الحوثيون باليمن ، وشدد على أن النصر على الحوثيين بات قريبا ، وأضاف " سنبذل قصارى جهدنا لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".

 


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