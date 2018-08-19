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الأحد، 19 أغسطس 2018 04:34 م
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قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 12ساعة يوم الجمعة بسبب إصلاحات

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:56 م
قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 12ساعة يوم الجمعة بسبب إصلاحات قطع المياه-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع شبين القناطر، قطع المياة عن مدينة شبين يوم الجمعة المقبل لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسي المغذي لمدينة شبين القناطر .
 
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة،  وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 

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