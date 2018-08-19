قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

كتب أحمد إسماعيل

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وسأل المهنئون المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يحقق ما يصبو إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حسبما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.



