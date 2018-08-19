قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 391 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.