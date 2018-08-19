الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى الأحد، 19 أغسطس 2018 10:11 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 391 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ننشر النص الكامل لقانون مكافحة جرائم الإنترنت بعد تصديق الرئيس السيسى عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى عيد الأضحي العفو عن باقي العقوبة قرار جمهورى إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية "البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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