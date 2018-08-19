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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:28 م
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قائد قوات تحالف دعم الشرعية باليمن يؤكد حرص التحالف على أرواح المدنيين

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:55 م
قائد قوات تحالف دعم الشرعية باليمن يؤكد حرص التحالف على أرواح المدنيين قائد قوات التحالف مع العسكريين على جبهات القتال
إيمان حنا
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أكد قائد القوات البرية السعودية، اللواء فهد بن تركى بن عبد العزيز، سعى قوات التحالف العربى، الداعم للشرعية فى اليمن، إلى تفادى أى أخطاء وسقوط أى ضحايا مدنيين، متهما الحوثيين بمحاولة خداع اليمنيين، وحرص التحالف على أرواح المدنيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لجبهات القتال بمحافظة مأرب قام بها عدد من القادة العسكريين لقوات التحالف العربى، حيث أكدوا على عمق التعاون مع القوات الحكومية اليمنية فى معركة دحر ميليشيات صالح والحوثى المتمردة.

بدوره، شدد العميد الركن مسلم الراشدى بالقوة الإماراتية باليمن على متانة التنسيق بين القوات اليمنية وقوات التحالف، مشيرًا إلى إنجاز تقدم عسكرى وفق مراحل مدروسة فى معركة التصدى للمتمردين.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش الوطنى، اللواء الركن محمد على المقدشى، بحث مع قائد القوات البرية السعودية على سير العمليات العسكرية والخطط المشتركة لتحرير العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن القوات الشرعية الحكومية، وبدعم من قوات التحالف العربى، نجحت الأيام الأخيرة فى التقدم على جبهات عدة من محافظة مأرب، الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة صنعاء.


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