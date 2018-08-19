فيديو.. كمين مكافحة المخدرات يصطاد تجار الكيف من أمام الأندية قبل العيد

كتبت : دينا الحسيني

جهود مكثفة لضباط قطاع مكافحة المخدرات قبل أيام قليل من استقبال عيد الأضحى المبارك، ونصبت الإدارة أكمنة في محطية الأندية الرياضية الكبري بالقاهرة و المحافظات لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بجميع أنواعها، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية، وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية.

و أعرب الأهالى عن تقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب.

وأسفرت الجهود عن ضبط "جيسكار.ج.ع"، مواليد 1985 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جرام

وفي الجيزة تم ضبط صلاح.د.ف ، مواليد 1976 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ، 57 قرص مخدر من عقار الأبتريل، كما تم ضبط كريم.م.ا ، مواليد 1990 ، محكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" بالحبس شهر فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 جرام ، 20 قرص مخدر من عقار الترامادول .

كما تم ضبط كلاً من محمد.س.ع ، مواليد 1994 ، و أحمد.ا.أ ، مواليد 1997 . فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام ، كما تم ضبط أحمد.ح.م ، مواليد 1995فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الدقى .. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام .

وفي الإسكندرية تم ضبط محمد.ع.ع ، مواليد 1988 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام .

كما تم ضبط سامى.ز.س ، مواليد 1968 ، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام .

وفي البحيرة تم ضبط إيهاب.ع.ع ، مواليد 1983 ،سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة كفرالدوار وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، كما تم ضبط محمود.ص.ا ، مواليد 1992 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة دمنهور وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام .

وفي بورسعيد تم ضبط على.ا.أ ، مواليد 1984 ،سبق إتهامه فى 8 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام ، كما تم ضبط محمود.أ.م ، مواليد 1978 ، سبق إتهامه فى 68 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات" . فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المناخ وبحوزته 143 قرص مخدر " تامول ، أموتريل ، أبتريل " .

وفي سوهاج تم ضبط عمرو.م.أ ،فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة مركز شرطة سوهاج .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام .

وفي الشرقية تم ضبط إيهاب.ز.ع ، مواليد 1998 .. فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول العاشر..وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 45 جرام .

وفي السويس تم ضبط كريم.ع.ح فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة مركز شرطة فيصل .. وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش ، 52 قرص مخدر "ترامادول ، أبتريل .