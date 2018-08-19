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فيديو.. كمين مكافحة المخدرات يصطاد تجار الكيف من أمام الأندية قبل العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:44 م
فيديو.. كمين مكافحة المخدرات يصطاد تجار الكيف من أمام الأندية قبل العيد القبض علي أحد تجار المخدرات في محيط نادي شهير
كتبت : دينا الحسيني
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جهود مكثفة لضباط قطاع مكافحة المخدرات قبل أيام قليل من استقبال عيد الأضحى المبارك، ونصبت الإدارة أكمنة في محطية الأندية الرياضية الكبري  بالقاهرة و المحافظات لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بجميع أنواعها، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية، وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية.

و أعرب الأهالى عن تقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب.

 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط  "جيسكار.ج.ع"، مواليد 1985 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"   فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جرام 

وفي الجيزة تم ضبط صلاح.د.ف ، مواليد 1976 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"   فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ، 57 قرص مخدر من عقار الأبتريل، كما تم ضبط كريم.م.ا ، مواليد 1990 ، محكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" بالحبس شهر فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 جرام ، 20 قرص مخدر من عقار الترامادول   .

 كما تم ضبط كلاً من محمد.س.ع ، مواليد 1994 ، و أحمد.ا.أ ، مواليد 1997 . فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام ، كما تم ضبط أحمد.ح.م ، مواليد 1995فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الدقى .. وبحوزته  كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام  .

 وفي  الإسكندرية تم ضبط محمد.ع.ع ، مواليد 1988 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام   .

 كما تم ضبط سامى.ز.س ، مواليد 1968 ، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"  فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام  .

وفي  البحيرة تم ضبط إيهاب.ع.ع ، مواليد 1983 ،سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية  "مخدرات"فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة كفرالدوار وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، كما  تم ضبط محمود.ص.ا ، مواليد 1992 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"  فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة دمنهور  وبحوزته  كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام   .

وفي بورسعيد تم ضبط على.ا.أ ، مواليد 1984 ،سبق إتهامه فى 8 قضايا آخرهم قضية  "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام ، كما تم ضبط محمود.أ.م ، مواليد 1978 ، سبق إتهامه فى 68 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات" . فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المناخ  وبحوزته  143 قرص مخدر " تامول ، أموتريل ، أبتريل "  .

 وفي  سوهاج تم ضبط عمرو.م.أ ،فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة مركز شرطة سوهاج .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام  .

 وفي  الشرقية تم ضبط إيهاب.ز.ع ، مواليد 1998 .. فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول العاشر..وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 45 جرام .

وفي  السويس تم ضبط كريم.ع.ح  فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة مركز شرطة فيصل .. وبحوزته  200 جرام من مخدر الحشيش ، 52 قرص مخدر "ترامادول ، أبتريل   .

 

 


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