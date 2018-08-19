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الأحد، 19 أغسطس 2018 11:21 ص
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فيديو جراف.. تعرف على نتائج مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:07 ص
فيديو جراف.. تعرف على نتائج مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف الحج
كتب ـ محمد رضا
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يقع الحرمان الشريفان على رأس أولويات ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وحتى الوقت الحالى فى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 


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