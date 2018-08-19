فيديو.. الحكومة تدشن غرفة عمليات ورقم 16528 لتلقى الشكاوى خلال العيد

منة الله حمدى

صرح المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأنه تم تدشين الرقم 16528 لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، وعلى مدار الساعة.

وأضاف عبد التواب فى تصريحات خاصة لـ"فيديو 7" أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، تم التأكد من توافر جميع السلع بالأسواق وضبط الأسعار، وتوافر وسائل النقل والخدمات الصحية وخدمات الطوارئ بالمستشفيات واستمرار الحالة الأمنية على الوجه الأمثل.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية تتولى متابعة الموقف الداخلي، والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم، وعلى جميع المستويات، وذلك للتدخل السريع لحل أي مشكلات أو أزمات قد تطرأ من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الرئيسية بالوزارات، على رقم الشكاوى 16528.

وأشار إلى أن الغرفة تتولى أيضاً إعداد تقارير دورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لإطلاعه على تطورات الموقف أولاً بأول.