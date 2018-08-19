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فى 10 معلومات.. تعرف على ضوابط تطبيق النظام الجديد على طلاب المنازل

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:00 ص
فى 10 معلومات.. تعرف على ضوابط تطبيق النظام الجديد على طلاب المنازل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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ما زالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعلن عن مفاجأت وتفاصيل جديدة تتعلق بالنظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه الشهر المقبل على طلاب الصفوف الأولى والصف الأول الثانوى، حيث كشفت الوزارة عن تفاصيل تخص تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة على طلاب المنازل والطلاب المصريين فى الخارج، اليوم السابع يقدم فى 10 نقاط أبرز  الضوابط والتفاصيل:

 

1- لن يتم تسليم طلاب المنازل والمصريين فى الخارج تابلت.

2-  سيتم اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسى بالنسبة لطلاب المنازل.

3- لن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة والتى تطبق على الطلاب المنتظمين فى المدارس الحكومية.

4-  سيتم اختبار الطلاب فى أماكن ومراكز  مجهزة تكنولوجيا ومعدة للاختبارات على أعلى مستوى. 

5- ترسل الامتحانات إلكترونيا بعد تشفيرها إلى موقع الوزارة لتصحيحها وإعلان النتيجة وهو ما سيوفر الجهد والمال على الدولة.

6- النظام الجديد مفيد للطلاب المصريين فى الخارج حيث سيوفر على أولياء الأمور الجهد ومشقة السفر بين البلدان التى يختبر فيها أبنائهم.

7- تنفيذ خطط لتدريب المعلمين فى الخارج.

8- ستكون هناك امتحانات دور ثانى للطلاب المنازل.

9- طريقة مختلفة لاحتساب درجات طلاب المنازل سوف تعلن عنها الوزارة قريبا. 

10- صدور قرار وزارة خلال الأيام المقبلة يوضح شروط وآليات وضوابط النظام الجديد لطلاب المنازل والطلاب المصريين فى الخارج. 

 


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