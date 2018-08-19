فوز هيئة قناة السويس والمصرية لتنمية الصادرات بجائزة دبى للتميز المؤسسى

فى احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ احتفلت أكاديمية جوائز التميز – دبى المتخصصة فى إدارة جوائز التميز للحكومات العربية برئاسة بيير مكرزل رئيس الأكاديمية وحضور الدكتور عبد الرحيم علام مستشار المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية والوزير المفوض السابق بجامعة الدول العربية وممثلى المؤسسات الحكومية من 7دول عربية هى السعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن ومصر وليبيا .

وأكد بيير مكرزل رئيس الأكاديمية أن العديد من الجهات الحكومية على مستوى المنطقة العربية لديها التميز فى العمل لذا اعتمد الخبراء فى مجلس أمناء الجائزة أن تكون معايير اختيار المؤسسات الحكومية الفائزة هى الجدارة فى صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات الموضوعة لتطوير الخدمات الحكومية وأن تعتمد الجهة الحكومية مجموعة من الخدمات الالكترونية أو الذكية لإرشاد المواطنين وتسهيل حياة الافراد والمتعاملين والقدرة على الانجاز ومجابهة التحديات وتبنى الفكر الإبداعى وقيم التشارك والعمل الجماعى وتمكين العاملين على مختلف المستويات فى الإدارة العامة .

وقال الدكتور عبد الرحيم علام مستشار الجوائز العلمية للمؤسسات الحكومية إنه لابد من حصول أجهزة الدولة التى تقدم الخدمة على رضاء المواطنين ولابد أن يبدأ الإصلاح الحكومى من القاعدة حتى القمة وأضاف أن التميز المؤسسى يجب أن يكون موازيا لاستراتيجية التحول الذكى مع خطة استراتيجية لدعم الجهات الحكومية كما تدعم الاستراتيجية العامة للدولة مع وضع أهداف طموحة قابلة للتحقيق .

من جهته، أوضح أشرف جابر المستشار الإعلامى للأكاديمية أن المؤسسات الحكومية العربية الفائزة هى 13 مؤسسة عربية هى من مصر (هيئة قناة السويس وهيئة تنمية الصادرات) ومن الإمارات (الأرشيف الوطنى لشئون الرئاسة وبلدية أبوظبى وأبوظبى للصرف الصحى) ومن سلطنة عمان (الهيئة العامة لترويج الاستثمار) ومن السعودية (وزارة الاتصالات وأمانة الطائف) ومن لبنان (المجلس الوطنى للمرور والمركز الالكترونى بوزارة المالية ومديرية الشئون السياسية واللاجئين) ومن الأردن (أمانة عمان الكبرى) ومن ليبيا (شركة الحديد والصلب).

فى نفس السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد القرشى ممثل مجموعة بن زايد السعودية أن اختيار الأكاديمية مدينة شرم الشيخ جاء بناء على تمتع المدينة بمقومات سياحية رائعة بالإضافة إلى تمتعها بالأمن والأمان وكونها إحدى أشهر مدن السلام فى العالم .