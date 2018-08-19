video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فرق متابعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد بالمنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:25 م
فرق متابعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد بالمنوفية إزالة تعديات -أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

 صرح  الدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تشكيل فرق متابعة بإدارة حماية الأراضي بالمديرية والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة أعمال الحماية، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، حفاظاً على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة .

فيما أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، على أن المديرية  قامت برفع حالة الطوارئ  القصوى بشكل كامل بالمستشفيات، ومنع الأجازات والراحات  بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، كما أكد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم مع توفير كافة التخصصات من الأطباء وصف التمريض طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أوضح مدير مديرية الأوقاف على أنه تم تجهيز 389ساحة صلاة على مستوى المحافظة، مع تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة، مع الالتزام بخطبة العيد لتتضمن العمل على نبذ الفتن، والابتعاد عن الشائعات المغرضة، وبث روح التسامح بين المواطنين، كما أكد على أنه سيتم تخصيص دوريات متنقلة من قبل المفتشين  بالمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة ساحات صلاة العيد، والتأكد من عدم وجود أي معوقات .

جدير بالذكر، أنه قد أصدر السكرتير العام توجيهاته، بفتح جميع  الحدائق  العامة، والمتنزهات مجاناً لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم . 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنية بالمنوفية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

السكرتير العام




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة