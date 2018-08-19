فرق متابعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال أجازة العيد بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

صرح الدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تشكيل فرق متابعة بإدارة حماية الأراضي بالمديرية والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة أعمال الحماية، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، حفاظاً على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة .

فيما أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، على أن المديرية قامت برفع حالة الطوارئ القصوى بشكل كامل بالمستشفيات، ومنع الأجازات والراحات بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، كما أكد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم مع توفير كافة التخصصات من الأطباء وصف التمريض طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أوضح مدير مديرية الأوقاف على أنه تم تجهيز 389ساحة صلاة على مستوى المحافظة، مع تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة، مع الالتزام بخطبة العيد لتتضمن العمل على نبذ الفتن، والابتعاد عن الشائعات المغرضة، وبث روح التسامح بين المواطنين، كما أكد على أنه سيتم تخصيص دوريات متنقلة من قبل المفتشين بالمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة ساحات صلاة العيد، والتأكد من عدم وجود أي معوقات .

جدير بالذكر، أنه قد أصدر السكرتير العام توجيهاته، بفتح جميع الحدائق العامة، والمتنزهات مجاناً لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم .