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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:47 م
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غرفة صناعة الملابس ترصد تراجع الإقبال على الشراء.. وتؤكد: أولوية متأخرة بسبب "الدراسة"

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:45 م
غرفة صناعة الملابس ترصد تراجع الإقبال على الشراء.. وتؤكد: أولوية متأخرة بسبب "الدراسة" مصنع ملابس - ارشيفية
كتبت: منى ضياء
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قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك حالة ركود شديدة تضرب سوق الملابس الجاهزة أثرت سلبا على الصناعة المحلية.

 

وأكد عبد السلام فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن حالة الركود تمثل 50 – 60% من حجم السوق، وهى حالة ركود عامة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

 

وأشار عبد السلام إلى أن الأسر المصرية لديها أولويات أخرى غير شراء الملابس، تتمثل فى توفير المستلزمات الأساسية من الطعام والشراب والمسكن ومستلزمات الدراسة، وبالتالى يأتى شراء الملابس الجاهزة فى أولوية متأخرة.


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