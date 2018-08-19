عاشقان يلتقيان مصادفة ويتفقان على الزواج بعد فراق أكثر من 60 عامًا ببريطانيا

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن "رون أوين" (84 عامًا)، و"روث هولت" (79 عامًا) كانا عاشقين فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى يعملان فى مكتب واحد وظلا يلتقيان لمدة عام قبل أن تفرق بينهما الأيام ليمضى كل منهما فى طريقه.

ولم تكد "روث" تصدق عينيها عندما رأت "رون" –الذى وصفته بأنه "حبيبها الوحيد"- بينما كان يعزف موسيقى فى قاعة البلدية بالمجتمع السكنى الذى تعيش فيه.

وكان "رون" - الذى يعزف الموسيقى ويغنى باسم فنى هو "رونى راى"- انتقل للعيش فى منزل قائم فى الجهة المقابلة لمسكن "روث" قبل أسبوعين اثنين من اللقاء العجيب عام 2014، الذى انتقل الحبيبان بعده للعيش معا حيث طلب "رون" يد "روث" بينما يشاهدان التلفزيون فى يوليو 2018.

ويعمل العاشقان حاليًا على تجهيز عقد الزفاف فى الكنيسة فى سبتمبر المقبل وسط احتفال 50 من أصدقائهما وعائلتيهما.

وتحكى "روث"، التى أنجبت ابنين ولديها أربعة أحفاد من زواجها السابق، قائلة: "كنت فى شقتى عندما جاءت أختى لزيارتى قادمة من إحدى الحفلات التى تنظمها قاعة البلدية وقالت إنها شاهدت مغنيا عظيما وذكرت شيئا عن رجل يدعى ‘روني’، فسألتُها على الفور: ‘رونى راى؟’ وعندما ردت أختى بالإيجاب أوشكت أنا على السقوط أرضًا".

وتمضى "روث" قائلة: "سارعت للتأكد من اسمه عبر الاتصال بمنظمى الحفل فجاء الرد أن اسمه ‘رون أوين’ فلم أستطع التصديق، لكنهم أبلغوا ‘رون’ أنى سألت عليه وأعلمونى أين يعيش".

ولمّا علم بسؤالها عنه، هرول "رون" لرؤية "روث" فى منزلها الواقع فى مقاطعة لانكشر شمال غربى انجلترا، حيث التقى العاشقان وتحدثا لأول مرة بعد أكثر من 60 عاما من الصمت.

وتحكى "روث" قائلة :"لما رأيته واقفا أمام سلالم المنزل العالية نزلتُ إليه، وبدأنا حديثا مباشرا كما لو كنا لم نفترق أبدًا، لم أكد أصدق أننى وجدته مرة أخرى".

بهذا اللقاء، أنهى العاشقان آلاف الأميال من الفراق بدأتْ عندما ذهب "رون"، الذى كان يعمل فى الترفيه والغناء على سفن الرحلات، بحثًا عن آفاق جديدة فى مهنته وكان حينها فى الـ23 من عمره، فيما تزوجت "روث" وهى فى الـ 18 وسافرت إلى الخليج العربى ومنه إلى الهند قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة.

تقول "روث": "على مدى السنين، كنت دائما أفكر فيه وفى المكان الذى يعيش فيه، وأين يعمل؛ وقبل حوالى ست سنوات، رأيت اسمه فى جريدة محلية. لم أسمع أبدًا عن زواجٍ تمّ بعد كل هذا الفراق، لم يخطر على بالى أن يحدث".

وكان "روث" تزوجتْ من رجل آخر غير "رون" بعد أن افترقا، لكنها أبدا لم تنس حبها الأول؛ ثم انفصلتْ عن زوجها عام 1983 وعاشت بمفردها قبل أن تجد حبيبها الأول مرة أخرى.

تقول ‘روث’: "لقد عشتُ وحدى لأكثر من 20 عاما وكم هو رائع أن أجد شريكا لحياتى".

أما "رون"، الذى يحب أن يؤدى أغانى "مات مونرو" و"فرانك سيناترا" فى الملاهي، فلم يتزوج أبدا أثناء ابتعاده عن "روث".

يقول ‘رون’: "عندما كنتُ فى العشرينات وكانت ‘روث’ فى الـ18 من عمرها، اعتدنا على الثرثرة معًا والخروج للتنزة فى إحدى الأمسيات كل أسبوع، وعندما التقينا مرة أخرى عاودنا الثرثرة وفى غضون ثلاثة أشهر كنا قد أصبحنا صديقين رائعين ومتحابين، وقبل نحو ستة أسابيع، وبينما كنا نشاهد التلفزيون التفتُ إليها قائلا: "هل ترغبين فى الزواج؟".

ويمضى العاشق قائلًا: "كادت "روث" أن تسقط فى مكانها، ويجب أن أعترف أننى كنت متوترًا، نعم، أنا الذى أقف على المسرح أمام ألف متفرج ولا أهتز. لكننى الآن بصدد شيء لم أفعله من قبل".