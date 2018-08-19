ظريف: مجموعة العمل الأمريكية الجديدة ستفشل فى الإطاحة بالدولة الإيرانية

(رويترز)

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأحد أن مجموعة العمل الجديدة بشأن طهران التى شكلتها الخارجية الأمريكية تهدف إلى الإطاحة بالدولة الإيرانية لكنها ستفشل.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عين يوم الخميس برايان هوك ممثلا خاصا مسؤولا عن مجموعة العمل بشأن إيران للتنسيق مع حملة الضغط التى يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية فى أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وكتب ظريف فى تغريدة "قبل 65 عاما أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور مصدق الديمقراطية المنتخبة ونصبت الدكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاما. والآن تحلم ‘مجموعة العمل‘ بممارسة نفس الضغط والتضليل والديماجوجية.. لن يحدث ثانية".

وكانت الولايات المتحدة ساعدت فى عام 1953 فى التخطيط للإطاحة برئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق وأعادت الشاه محمد رضا بهلوى للسلطة. وأطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979.