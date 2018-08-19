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طلاب الدور الثانى بالثانوية يشيدون بسهولة امتحان الديناميكا

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:15 م
طلاب الدور الثانى بالثانوية يشيدون بسهولة امتحان الديناميكا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أشاد طلاب شعبة العلمى رياضيات بالثانوية العامة سهولة امتحان الدور الثانى فى مادة الديناميكا، والتى انتهى منها الطلاب قبل قليل.

وقال الطالب أحمد سيد بلجنة أبو الهول الإعدادية بنين بالجيزة، إن الأسئلة سهلة ومباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أن مستوى الأسئلة أسهل بكثير من امتحان الدور الأول، وأن الطالب يحتاج فقط إلى نصف الدرجة ومن ثم حتى لو إجاب عن جميع الأسئلة فلن يحصل إلا على 50%، وبالتالى إن أخفق فى الإجابة عن بعض الأسئلة فلن يضار مثل الدور الأول والذى يكون فيه لطالب فى حاجة إلى كل درجة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى، وتنتهى غدا الإثنين.

 

 


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