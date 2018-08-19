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طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 25 35      
 
وسط الدلتا 24 34  
 
الإسكندرية 26 32 
 
بلطيم 25 33        
 
مطروح 26 33     
 
السلوم 24 33       
 
سيوة 25 36        
 
بورسعيد 27 31    
 
دمياط 26 31       
 
العريش 23 33     
 
رفح 23 33         
 
الإسماعيلية 23 34 
 
السويس 25 34     
 
رأس سدر 24 33   
 
نخل 18 34         
 
نويبع 27 35        
 
طابا 26 33         
 
كاترين 20 33      
 
الطور 26 32       
 
شرم الشيخ 29 36  
 
الغردقة 27 35      
 
مرسى علم 29 34  
 
الفيوم 24 35        
 
بنى سويف 24 35
 
المنيا 24 35        
 
أسيوط 23 36      
 
سوهاج 25 37      
 
قنا 26 38
 
الأقصر 27 40     
 
أسوان 28 41       
 
أبوسمبل 27 40    
 
الوادي الجديد 27 40          
 
شلاتين 28 36      
 
أبو رماد 29 35    
 
راس حدربة 29 33
 
حلايب 30 34      
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 30 43
 
المدينة 30 43      
 
الرياض 30 40     
 
المنامة 32 39      
 
أبوظبي 32 40     
 
الدوحة 32 41      
 
الكويت 27 46      
 
دمشق 17 36       
 
بيروت 26 30      
 
عمان 18 31        
 
القدس 20 28
 
غزة 24 31         
 
بغداد 27 42
 
مسقط 28 34       
 
صنعاء 13 26      
 
الخرطوم 26 36    
 
طرابلس 25 32     
 
تونس 22 30       
 
الجزائر 20 26
 
الرباط 20 29       
 
نواكشوط 23 32   
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 15 32         
 
اسطنبول 24 31   
 
إسلام أباد 26 34   
 
نيودلهي 28 35     
 
جاكرتا 22 33      
 
بكين 20 28
 
كوالامبور 25 33  
 
طوكيو 18 27      
 
أثينا 24 33          
 
روما 19 31        
 
باريس 14 25       
 
مدريد 18 32       
 
برلين 16 27        
 
لندن 16 22         
 
مونتريال 16 26    
 
موسكو 12 23      
 
نيويورك 21 32    
 
واشنطن 20 31    
 
 

 


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