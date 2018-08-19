ضبط 8 أسلحة نارية و18 قضية مخدرات فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، التى استهدفت دائرتى قسمى شرطة ثانى وثالث أكتوبر، مما أسفر عن ضبط 8 أسلحة نارية، و20 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و5 أسلحة بيضاء.

كما أسفرت الحملة التى قادها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث عن ضبط 18 قضية مخدرات، احتوت على 570 جرام لمخدر الحشيش، و100 جرام لمخدر الهيروين، و100 جرام لمخدر الأستروكس، و420 قرصا مخدرا.

وتمكن رجال المباحث من تنفيذ 396 حكم قضائى بينهم 19 حكمى جناية، وحكمين بالسجن المؤبد، و56 مستأنف و141 حكما جزئيا، بالإضافة إلى 62 حكم غرامة و83 حكم مخالفة.

كما تم تحرير 402 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذ رجال المباحث الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.