ضبط 7 سائقى نقل يتعاطون المخدرات خلال القيادة بالسويس

السويس- سيد نون

قامت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء محمد جاد مدير الأمن بتنفيذ حملة أمنية وطبية موسعة بطريق العين السخنة لضبط متعاطى المخدرات من قائدى السيارات.

وقام العميد محمد عبد الله رشاد قائد مرور السويس والرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس والنقيب أحمد الفولى مباحث المرور بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة بإجراء الكشف والتحاليل على سائقى السيارات النقل، وتم إجراء التحاليل الطبية على 14 من سائقى السيارات النقل، وأظهرت النتائج تعاطى 7 سائقى سيارات نقل للمخدرات.