ضبط 5 أطنان لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة قليوب بقيادة الدكتورة عزيزة السيد، بالتنسيق مع مديرية الطبى البيطرى بالقليوبية، ومديرية الصحة وتموين قليوب، والقوة الأمنية المشتركة من مركز ومدينة قليوب، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر مختلفة بإجمالى كميات 5 أطنان لحوم ودواجن وأسماك وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأكدت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس مجلس ومدينة قليوب، أن تلك الحملة جاءت في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار وحمايته من أية سلعة غير صالحة للاستخدام يتم تقديمها له خلال احتفالات عيد الأضحى، والعمل على إزالة أية عوائق قد تعكر من صفو تلك الاحتفالات.

وأضافت رئيس مجلس قليوب، أن الحملة أسفرت عن مراجعة سلامة الأغذية بجميع ىالمحلات والمجازر وتحرير 6 محاضر، وتم ضبط 5 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة واللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر بذلك وإعدام الكمية بمعرفة الطب البيطرى.