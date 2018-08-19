ضبط 3 صيدليات تروج للأدوية المخدرة بمركز ديرب نجم شرقية

الشرقية – إيمان مهنى

تمكنت مديرية الصحة في الشرقية، من ضبط 3 صيدليات تروج للأدوية المخدرة بمركز ديرب نجم، كما أعدمت 20 كيلو لحوم فاسدة في مدينة الصالحية .

كانت قد شنت إدارة التفتيش الصيدلي حملة تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات بمدينة ديرب نجم برئاسة الدكتور محمد عبد الحى مدير الإدارة وبالتنسيق مع المباحث العامة بديرب نجم، وذلك بناء على شكوى المواطنين من وجود بعض الصيدليات التى تروج لأصناف غير مسموح بتداولها "أدوية مخدرات" بنطاق المدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 صيدليات تقوم بترويج بعض الأصناف لأدوية مخدرات ممنوع تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير المحاضر رقم 17540 لسنة 2018، 17541 لسنة 2018 ،17542 لسنة 2018 ديرب نجم .

وفى سياق متصل، أعلنت الصحة أن المراقبة على الأغذية شنت حملة على محال الجزارة والمطاعم فى مدينة الصالحية وقرى سوادة والروضة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر وإعدام 20 كيلو لحوم فاسدة.