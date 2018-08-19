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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:26 م
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ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد فى حملة بقنا

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:15 م
ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد فى حملة بقنا حبس -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات للمخالفين، خلال حملات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء فى إطار المحافظة على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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