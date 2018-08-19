ضبط هارب من حكم بالمؤبد و10سنوات سجن بحملات فحص الشقق المفروشة فى التبين

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التبين، أثناء فحص قاطني الشقق المفروشة، القبض على "إبراهيم . أ .أ "، 23 سنة، عاطل، ومقيم شقة مستأجرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام جنايات "مخدرات" الاولى مقضي فيها بالسجن المؤبد، والثانية مقضي فيها بالسجن 7 سنوات، والثالثة مقضي فيها بالسجن 3 سنوات، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16 مم ، و5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها ، واعترف بحيازته للسلاح النارى، والطلقات بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.