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ضبط هارب من حكم بالمؤبد و10سنوات سجن بحملات فحص الشقق المفروشة فى التبين

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:44 م
ضبط هارب من حكم بالمؤبد و10سنوات سجن بحملات فحص الشقق المفروشة فى التبين المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة التبين، أثناء فحص قاطني الشقق المفروشة، القبض على "إبراهيم . أ .أ "، 23 سنة، عاطل، ومقيم شقة مستأجرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام جنايات "مخدرات" الاولى مقضي فيها بالسجن المؤبد، والثانية مقضي فيها بالسجن 7 سنوات، والثالثة مقضي فيها بالسجن 3 سنوات، وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16 مم ، و5 طلقات من ذات العيار.

 

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها ، واعترف بحيازته للسلاح النارى، والطلقات بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة  التحقيق.

 

 

 


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