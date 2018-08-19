ضبط عاطل هارب من أحكام بالسجن 15 عاما وبحوزته كيلو بانجو فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من إلقاء القبض علي عاطل هارب من أحكام بالسجن تصل لـ15 عاماً، وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر، وذلك بالقرب من كمين قرية الكرنك التابع لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

البداية تلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطاراً من المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد صادق فتحي، من قوات تأمين الكمين الامني، من إلقاء القبض علي، محمد . ا . م، عاطل، هارب من أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً فى قضايا متنوعة، وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر بكمين الكرنك بمركز أبوتشت شمال المحافظة، تحرر له المحضر اللازم فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.