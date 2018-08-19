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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:04 م
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ضبط طن وربع طنا من اللحوم والدهون غير الصالحة للاستخدام الآدمى بالسويس

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:15 م
ضبط طن وربع طنا من اللحوم والدهون غير الصالحة للاستخدام الآدمى بالسويس لحوم فاسدة -أرشيفية
السويس- سيد نون
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تمكنت مديرية الطب البيطرى فى السويس من ضبط طن وربع طنا من اللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة بمنطقة الحرفيين بحى فيصل فى الحملة التى شنتها اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.
 
وكانت حملة تموينية قد خرجت بقيادة الدكتور عزيزة عبد الستار مدير الطب الطبيرى فى السويس للتأكد من صحة اللحوم المباعة للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وأسفرت الحملة من ضبط طن وربع طن دهون فى ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والتصنيع الحيوانى بمنطقة الحرفين بحى فيصل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضا صحتهم وحياتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو سحق بـ3 محلات بشارع النيل وحى الكويت وبحى الأربعين غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 10 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة بمخزن محل كشرى شهير يستخدم فى عمل الطواجن.

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