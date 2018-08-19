صيدلة الإسكندرية تكتشف حالة سرطان وتجرى كشفا على 1130 شخصا بقافلة بالبحيرة

الإسكندرية- هناء أبو العز

نظمت كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية قافلة طبية إلى كفر بنى هلال بالبحيرة بتنظيم فريق القادة الاجتماعيين بكلية الصيدلة وذلك بحضور الدكتور جمال عمراوى وكيل كلية الطب البيطرى وحضور داليا محى الدين مشرف اللجنة الاجتماعية والعلمية برعاية شباب كلية الصيدلة وبمشاركة كل من كلية (الطب - طب الأسنان - الطب البيطرى)، وبالتعاون مع "نقابة الصيادلة وعدد من شركات الأدوية.

كما تم الكشف على 1130 حالة بشرى و1085 حالة بيطرى مقسمين على 159 حالة باطنة، و150 حالة أمراض نساء، كما تم اكتشاف حالة سرطان ثدى، و253 حالة أطفال، و211 حالة عظام، و230 حالة رمد، واكتشاف حالتين مياه بيضاء وحالة ليزك والتبرع بتكلفتهم من أحد أساتذة كلية الطب، و127 حالة أسنان فى الوحدة المتنقلة (27 حالة تنظيف خارج الوحدة وتم تحويل 100 حالة إلى كلية طب الأسنان- 1085حالة بيطرية شملت عمليات جراحية وعمليات ولادة، كما تم صرف 900 روشتة من صيدلية القافلة والمسح الطبى للضغط والسكر لـ200 شخص.