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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:41 ص
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صور..نفوق 100 سلحفاة معرضة لخطر الانقراض فى المكسيك والسلطات تفتح تحقيق

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:00 ص
صور..نفوق 100 سلحفاة معرضة لخطر الانقراض فى المكسيك والسلطات تفتح تحقيق عدد من السلاحف المعرضة للانقراض فى المكسيك
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قالت الحكومة المكسيكية، إن مسئولين بدؤوا فى التحقيق فى نفوق أكثر من 100 سلحفاة بحرية، معرضة لخطر الانقراض فى الفترة الأخيرة فى محمية بجنوب البلاد.

وقال بيان لمكتب المدعى الاتحادى للحماية البيئية إنه تم العثور على 113 سلحفاة نافقة فيما بين 24 يوليو و13 أغسطس فى محمية بويرتو أريستا فى بلدة تونالا بولاية شياباس. وتم اكتشاف السلاحف النافقة فى مناطق مختلفة من المحمية عبر 30 كيلومترا من الشاطئ.

وقال البيان إن كل هذه السلاحف مصنفة وفقا للخطوط الرئيسية المكسيكية بأنها معرضة لخطر الانقراض ، وأضاف البيان أن الخبراء يفترضون أن سبب نفوق السلاحف قد يكون الاختناق أو خطافات صيد الأسماك أو طحالب ضارة ولكن السلطات مازالت تحقق لتحديد سبب نفوقها.

سلحفاة على شواطئ المكسيك
سلحفاة على شواطئ المكسيك

 

عدد من السلاحف المعرضة للانقراض فى المكسيك
عدد من السلاحف المعرضة للانقراض فى المكسيك

 

 


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