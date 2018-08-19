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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:58 م
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صور.. مسلمو العالم يتوافدون على أسواق المواشى لشراء الأضاحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:17 م
صور.. مسلمو العالم يتوافدون على أسواق المواشى لشراء الأضاحى أسواق المواشى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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توافد عدد كبير من المسلمين فى جميع الدول العربية والإسلامية على أسواق لشراء الأضاحى، وذلك قبل يومين من عيد الأضحى المبارك الموافق الثلاثاء المقبل.

وشهدت أسواق العراق وعمان وباكستان والهند، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لشراء أضاحى الأبقار والأغنام والجمال والماعز.

أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى حول العالم، والذى يعد من المناسبات المباركة، رغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلى أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى إلى حد كبير تتشابه إلى حد كبير.

ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات لدى المسلمين تلك التى تجسد رمزية التضحية فهو مناسبة يتذكر فيها الإنسان قصة سيدنا إبراهيم الخليل الذى أوشك أن يذبح ابنه إسماعيل تلبية لطلب الله تعالى والذى افتداه بكبش عظيم ذبح لوجهه تعالى، لذا سمى عيد الأضحى لارتباطه بالأضحية.

 

أسواق المواشى فى الكويت
أسواق المواشى فى الكويت

 

جانب من أسواق المواشى فى الكويت
جانب من أسواق المواشى فى الكويت

 

أسواق المواشى فى الهند
أسواق المواشى فى الهند

 

جانب من أسواق المواشى فى الهند
جانب من أسواق المواشى فى الهند

 

أسواق المواشى فى العراق
أسواق المواشى فى العراق

 

جانب من أسواق المواشى فى العراق
جانب من أسواق المواشى فى العراق

 

أسواق المواشى فى بنجلاديش
أسواق المواشى فى بنجلاديش

 

جانب من أسواق المواشى فى عمان
جانب من أسواق المواشى فى عمان

 

أسواق المواشى فى اليمن
أسواق المواشى فى اليمن

 

جانب من أسواق المواشى فى اليمن
جانب من أسواق المواشى فى اليمن

 

أسواق المواشى فى بنجلاديش
أسواق المواشى فى بنجلاديش

 

جانب من أسواق المواشى فى بنجلاديش
جانب من أسواق المواشى فى بنجلاديش

 


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