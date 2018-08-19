صور.. محادثات بين بوتين وميركل فى حديقة قصر خارج برلين

رويترز

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثات ثنائية أمس السبت فى لقاء غير رسمى فى حديقة قصر خارج برلين.

ونشر الكرملين صورا لبوتين وميركل فى حديقة قصر ميزبيرج وهما يتناولان المشروبات حيث تناولا طعام العشاء بعدها.

وقبل لقائهما أدلى الزعيمان بتصريحات للصحفيين قالا فيها إنهما سيناقشان عدة قضايا بينها الصراع فى أوكرانيا وسوريا كما سيناقشان إيران وخط أنابيب غاز أثار غضب الولايات المتحدة.



الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية



بوتين وميركل فى قلعة شلوس ميس بيرج



بوتين وميركل



محادثات بين ميركل وبوتين



مؤتمر صحفى بين بوتين وميركل