video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. محادثات بين بوتين وميركل فى حديقة قصر خارج برلين

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:04 م
صور.. محادثات بين بوتين وميركل فى حديقة قصر خارج برلين بوتين وميركل
رويترز
إضافة تعليق

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثات ثنائية أمس السبت  فى لقاء غير رسمى فى حديقة قصر خارج برلين.

 

ونشر الكرملين صورا لبوتين وميركل فى حديقة قصر ميزبيرج وهما يتناولان المشروبات حيث تناولا طعام العشاء بعدها.

 

وقبل لقائهما أدلى الزعيمان بتصريحات للصحفيين قالا فيها إنهما سيناقشان عدة قضايا بينها الصراع فى أوكرانيا وسوريا كما سيناقشان إيران وخط أنابيب غاز أثار غضب الولايات المتحدة.

الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية
الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية

 

بوتين وميركل فى قلعة شلوس ميس بيرج
بوتين وميركل فى قلعة شلوس ميس بيرج

 

بوتين وميركل
بوتين وميركل

 

محادثات بين ميركل وبوتين
محادثات بين ميركل وبوتين

 

مؤتمر صحفى بين بوتين وميركل
مؤتمر صحفى بين بوتين وميركل

 

وصول بوتين وميركل
وصول بوتين وميركل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل: يجب تجنب حدوث أزمة إنسانية فى سوريا

فيديو.. ميركل تعلن دعم عمل المبعوث الأممى بسوريا.. وتراقب برنامج إيران الصاروخى

بوتين

ميركل

مباحثات ثنائية

مباحثات غير رسمية




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة