صور.. عواصف ترابية وأمطار رعدية على محيط الحرم المكى والحجاج يرتدون كمامات

ضربت عواصف ترابية وأمطار رعدية محيط منطقة الحرم، منذ قليل، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانوا من ضيق التنفس.



وواصلت البعثة المصرية تصعيد حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت 300 حافلة إلى المخيمات من أصل 508 حافلات ولم تسجل غرفة العمليات أى أعطال فى الحافلات.

وساعد استخدام الـ"جى بى إس" فى وصول الحافلات بسهولة إلى الأماكن المخصصة لحجاج القرعة.

وأكد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الحرص على التيسر للحجاج والعمل على راحتهم بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.