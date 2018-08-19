صور.. شاب ببنى سويف مصاب بكهرباء زائدة بالمخ يطالب بعلاجه على نفقة الدولة

بنى سويف أيمن لطفى

"حسن " شاب يقيم بقرية الحيبة شرق النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف، أصيب منذ صغره بنوبات من التشنجات نتيجة كهرباء زائدة بالمخ، وليس لوالده دخل ثابت ولا يستطيع تدبير نفقات أدوية علاجه، لذلك يطالب المسؤولين بتوفير علاجه على نفقة الدولة.

"اليوم السابع" التقى محمد عبدالعظيم أبوزيد 65 سنة لسرد مأساة نجله ومعرفة حالته المرضية وقال : رزقنى الله بـ"حسن" وعندما بلغ سبعة أعوام فوجئت ووالدته بارتفاع فى درجة حرارته وإصابته بنوبات من التشنجات يسقط خلالها على الأرض ويفيق بعد فترة، اصطحبته والدته إلى طبيب متخصص فى النفسية والعصبية بمدينة بنى سويف وبعد فحصه تبين أنه يعانى من زيادة فى كهرباء المخ وكتب له الطبيب بعض الأدوية معظمها مهدئات.

وأضاف عبدالعظيم : تكررت نوبات التشنجات لنجلى أثناء تواجده بمدرسة القرية وكانوا يرسلون إلينا أحد زملائه لإخبارنا بما حدث، فنذهب ونصطحبه للمنزل، ونعطيه الأدوية التى حصلنا عليها من التأمين الصحى، وبعد وصوله للصف الثانى الابتدائى، قررنا عدم استكماله للتعليم نظرا لتخوف المدير والمعلمين من تدهور حالته خلال تواجده بالمدرسة وإعلانهم عدم تحملهم مسؤولية ذلك.

وتابع عبدالعظيم أن الأدوية التى كنا نحصل عليها من التأمين الصحى للعلاج، لم نتمكن من صرفها بعد خروجه من المدرسة، ونظرا لعدم ارتفاع أسعار الأدوية وقتها، فكنا نعتمد على أهل الخير من الجيران وأبناء القرية فى مساعدتنا على تدبير 100 جنيه قيمة شراء العلاج على فترات غير منتظمة.

واستطرد عبدالعظيم قائلا: "عند بلوغ ابننا أربعة عشر عاما ساءت حالته، فعرضناه على طبيبين استشاريين فى المخ والأعصاب أحدهما ببنى سويف، والآخر بالقاهرة، إذ بلغت تكلفة سفرنا بسيارة خاصة 500 جنيه علاوة على قيمة حجز كشف بعيادة الطبيب، ولولا مساعدات أهل الخير ما تمكنا من ذلك، وأجمع الطبيبان على أن زيادة الكهرباء بالمخ التى تؤدى إلى حدوث نوبات التشنجات ليس لها عمليات جراحية وعلاجها الوحيد هو استخدام المهدئات وعدم قطعها".

وأوضح عبدالعظيم أنه يعمل باليومية والرزق المقسوم وليس له مصدر دخل ثابت، وبلغ نجله الآن تسعة عشر عاما وما زال مصابا بنوبات التشنج، وينام كثيرا عندما يتناول الأدوية، لافتا أن ما يحتاجه نجله المريض من دواء وصل سعره حاليا إلى 1000 جنيه شهريا، ولا يستطيع تدبير هذا المبلغ لذلك يطالب المسؤولين بتبنى حالة نجله وصرف الأدوية اللازمة له من نفقة الدولة.



الزميل أيمن لطفى بجوار الشاب المريض



الشاب المريض وبجواره والديه



الشاب المريض بالتشنجات



إحدى روشتات الادوية الخاصة بعلاج الشاب المريض