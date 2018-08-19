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صور.. تفويج حجاج أسر شهداء ومصابى مصر وفلسطين إلى صعيد "عرفات"

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:01 م
صور.. تفويج حجاج أسر شهداء ومصابى مصر وفلسطين إلى صعيد "عرفات" أسر شهداء الجيش والشرطة إلى عرفات
كتب – محمود محيى
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فى مشهد مٌهيب غادر، مساء اليوم، الأحد، 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية وأسر شهداء فلسطين، المشمولين بمكرمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، من مقر استضافتهم فى مكة المكرمة إلى مشعر عرفات للوقوف هناك وتأدية أولى مناسك الحج.

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وقال بيان للجنة الإعلامية لحجاج فلسطين ومصر حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الحافلات المقلة للحجاج أنطلقت تملأهم الروحانية والسعادة ، بِخطة أعدتها لجنة التفويج ، لينعم الضيوف بالراحة والإطمأنان ، رأفعين أكفهم بالدعاء ، ومرددين "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لاشريك لك لبيك."، داعين الله أن يٌتمم حٌجهم ويٌيسر أمورهم وأن يحفظ مٌستضيهم الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لما فيه خيراً للأمة الإسلامية والعربية.

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وقال عبد العزيز بن ناصر الصالح، رئيس لجنة حجاج أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية أنه تم تصعيد ضيوف برنامج الملك والذين وصلوا وأدوا عمرتهم وبدأوا الآن مشاعر الحج من خلال تصعيدهم إلى صعيد عرفة وهم ألف حاج من خلال 23 حافلة نقلتهم بيسر وسهولة بتعاون جميع قطاعات الدولة المهتمة بشؤون الحج ضمن التوجيهات بالعناية بضيوف خادم الحرمين من وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد السعودى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذى يؤكد دائمًا على العناية والاهتمام بضيوف الملك والحجاج بشكل عام المنطلقة من سياسة هذه الدولة المباركة المستمدة من خادم الحرمين وسمو ولى عهده الذين نشروا هذه المكارم المتعددة فى جميع أصقاع المعمورة .

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وأضاف : "البرنامج اشتمل هذا العام على حوالى 6 الآف حاج شمل معظم دول العالم فهذه ولله الحمد والمنة نعمة تُشكر ونرجو الله ان يجزى خادم الحرمين وولى عهده خير الجزاء على هذا الاهتمام وان يتم على الحجاج حجهم وان يعودوا الى درياهم سالمين غانمين وان يعيينا جميعا على تقديم كل مايرضيه عز وجل ويرضى جميع من يهتم بأمر هؤلاء الحجاج ومتابعتهم".

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من جانبه ذكر اللواء أشرف أحمد شريف رئيس البعثة المصرية ناقلاً مشاعر الحاج: "أننا فى غاية السعادة وكل الشكر والتقدير والاحترام والمحبة للقيادة والشعب، منذ وصولنا لهذه الأراضى المقدسة، والحجاج سعيدين لان هذه المكرمة كانت بالنسبة لنا تحقيق حلم ونتقدم بالشكر الجزيل لمسؤولى البرنامج على التعاون التام وتذليل الصعاب صحيًا واداريًا ولوجستياً".

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من جهته ذكر رئيس لجنة حجاج فلسطين على بن عبدالله الزغيبى، أن خطة التصعيد إلى مشعر عرفات تمت بكل يسر وسهولة ، ونقلت الحافلات جميع ضيوف خادم الحرمين الشريفين مِن فلسطين وعددهم 1000 حاج وحاجة ، وسط منظومة مرورية ساهمت فى سرعة وصولهم لمقر إقامتهم فى عرفات.

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يٌذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة سخر كل إمكاناته وطاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمستضافين ليؤدوا مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة، تحقيقاً لتطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله ، وتأكيداً لرسالة المملكة السامية لخدمة الإسلام والمسلمين.

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