صور.. تفعيل غرفة العمليات المركزية بــ"معلومات الوزراء" للتعامل مع طوارئ العيد

كتبت هند مختار

تنفيذاً لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع أي مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على النحو المطلوب، فقد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتولى غرفة العمليات المركزية متابعة الموقف الداخلي، والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم، وعلى جميع المستويات، وذلك للتدخل السريع لحل أي مشكلات أو أزمات قد تطرأ من خلال تواصلها المستمر مع غرف العمليات الرئيسية بالوزارات، وكذا المحافظات والتي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما تتولى الغرفة أيضاً إعداد تقارير دورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لإطلاعه على تطورات الموقف أولاً بأول.

ويتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، وذلك لمتابعة الأحداث على مستوى الجمهورية، حيث تضم الغرفة في عضويتها ممثلى وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، والسياحة)، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية.

وفي سياق آخر، تستمر أعمال غرفة العمليات المركزية أيضاً في متابعة موسم الحج 2018 حيث بدأت أعمالها منذ بدء موسم الحج وتستمر حتى انتهاء الموسم وعودة آخر أفواج الحجاج المصريين، وذلك للإطمئنان على جميع الحجاج المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك بحضور ممثلى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وغيرها من الجهات المعنية.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، كما أنها متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، بالإضافة لغرف عمليات الوزارات من خلال "شبكة الفيديو كونفرانس" في حضور ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وقد تم إنشاؤها استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016، والخاص بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات مهام الأمانة الفنية ‏للجنة القومية، ويسعى إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة ‏لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي، ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، كما يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها



















