صور.. تفعيل الإسعاف الجوى لإنقاذ حالة حرجة من الحجيج

كتب هيثم سلامة

نقلت هيئة الهلال الأحمر السعودى، حاجا أصيب بأزمة قلبية حرجة عن طريق الإسعاف الجوى، إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بالتعاون مع طيران الأمن، حيث تفعيل تلك الخدمة خلال موسم الحج.





وذكر حساب الحج على موقع تويتر: "هيئة الهلال الأحمر السعودى تستجيب لحالة قلبية حرجة وطارئة وتنقلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة بالتعاون مع طيران الأمن لتفعيل دور الإسعاف الجوى خلال موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن".





كانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، بأن إجمالى حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 5:00 صباح يوم الأحد، قد بلغ (1.936.154) حاجا، وسيتم الإعلان النهائى لإجمالى حجاج الداخل والخارج لموسم الحج مساء يوم عرفة .