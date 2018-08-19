صور..الكونغو تطلق حملة مكبرة بالتطعيم ضد "الإيبولا" بعد مصرع 44 شخصا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أطلقت السلطات الصحية الكونغولية، حملة مكبرة ضد الإيبولا بعد مصرع 44 شخصا، وإصابة 78 آخرين، وأعلنت الكونغو، أن حصيلة المصابين بالحمى النزفية ايبولا فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 78 إصابة، حيث توفى منهم 44 شخصا.

وزار مسؤول كبير فى مركز المراقبة والوقاية من الأمراض الأمريكى، الكونغو الديمقراطية بعد انتشار مرض الإيبولا، واستأثر الوباء باهتمام السلطات الصحية العالمية، وبين الإصابات 51 مؤكدة و27 مرجحة، فى حين يجرى التحقق من 24 حالة مشتبه بها.

وقال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف، أنه يتوقع إصابات جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث سجلت أولى الإصابات جراء الموجة الجديدة فى 1 أغسطس، وأحصيت 41 من الوفيات فى محافظة كيفو الشمالية التى تشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من 20 عاماً، والثلاث الباقية فى محافظة ايتورى المجاورة.

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن موظفى قطاع الصحة فى البلاد سيشرعون فى حملة تطعيم اليوم (الاثنين)، بهدف احتواء تفش لفيروس الإيبولا الفتاك.

وأضافت جيسيكا إلونجا، أن أربعة آلاف جرعة من اللقاح شحنت أول من أمس لمدينة مبانداكا التى سجلت الأسبوع الماضى أول حالات إصابة بالمرض فى مركز حضرى منذ الإعلان عن أحدث تفش للمرض فى وقت سابق من الشهر الجاري.

وأثارت حالات الإصابة فى مبانداكا، وهى مدينة ساحلية على نهر الكونغو، مخاوف من احتمال انتشار الفيروس عبر مجرى النهر إلى العاصمة كينشاسا التى يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وهذا هو التفشى التاسع للإيبولا فى الكونغو منذ ظهور أول حالة معروفة للفيروس فى سبعينات القرن الماضي.

وقتل فيروس الإيبولا نحو 11300 شخص فى غرب أفريقيا فى الفترة من 2013 إلى 2016، وأشارت بيانات نشرتها وزارة الصحة إلى أن الاختبارات أكدت أربع حالات إصابة بالإيبولا فى حى وانجاتا فى مبانداكا، إضافة إلى الاشتباه بحالتين أخريين.

وأظهرت الإحصاءات وفاة أحد المصابين بسبب الفيروس، بينما قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن الإيبولا أودت بحياة 25 شخصاً منذ أوائل شهر أبريل .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تباطؤها فى الإعلان عن حالة طوارئ دولية فى غرب أفريقيا، وتفشى وباء الإيبولا بشكل أساسى فى غينيا وليبيريا وسيراليون، مما أدى إلى إصابة نحو 30 ألف شخص.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة إنها تسعى للحصول على 26 مليون دولار لتمويل حملة مواجهة الإيبولا فى الكونغو.

وبدأت منظمة الصحة العالمية إرسال 7540 جرعة لقاح من إنتاج شركة ميرك إلى الكونغو، كما تجرى المنظمة حالياً مفاوضات مع شركة جونسون آند جونسون لتصنيع لقاح آخر، وقال متحدث باسم الحكومة، إن شركاء الكونغو تعهدوا بتوفير ما يصل فى المجمل إلى 300 ألف جرعة.



إقامة مخيمات للمصابيين بالايبولا



الاطباء يوقعون الكشف الطبى لعدد من السيدات



السلطات الصحية فى الكونغو



تلقى لقاح ضد الايبولا



حقنة ضد الايبولا



لقاح ضد الايبولا